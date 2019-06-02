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فيديو ..قصف إسرائيلى على دمشق والقنيطرة يسفر عن 10 قتلى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:51 م
فيديو ..قصف إسرائيلى على دمشق والقنيطرة يسفر عن 10 قتلى الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلى استهدف مساء أمس عدة مواقع عسكرية تابعة للجيش السورى من بينه موقعاً للمراقبة بمدينة القنيطرة وأخر جنوب دمشق.

 

 

وأضافت الصحيفة أن القصف أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وأصابة العشرات بجروح من بينهم مدنيين وعسكريين ، وذلك رداً على إطلاق قذيفة أمس على شمال إسرائيل.

 

وأكد الجيش الإسرائيلى أن الهجوم لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية طبقا للتحقيقات الأولية التى أجراها الجيش الإسرائيلى ، مشيراً أنه ربما تم أطلاق القذائف عن طريق الخطأ بسبب المناوشات التى تجرى بين الفصائل المسلحة فى سوريا

 


سوريا

دمشق

اسرائيل

تل ابيب

القنيطرةسوريا

القنيطرة

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