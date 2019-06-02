سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. الباراشوت يزين سماء أطول مائدة إفطار بعلم مصر

الأحد، 02 يونيو 2019 05:04 م
فيديو.. الباراشوت يزين سماء أطول مائدة إفطار بعلم مصر باراشوت يحمل علم مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أقام حفل أطول مائدة إفطار فى العالم والذى أقيم فى العاصمة الإدارية الجديدة، عروضا مبهرا للألعاب النارية، والبارشوت الذى حمل علم مصر، وشهدها أكثر من 7 آلاف مواطن، وبحضور اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأقام منظموا الحفل، شاشات عملاقة لمشاهدة نهائى دورى أبطال أوروبا بين نادى ليفربول الإنجليزى الذى يلعب له اللاعب المصرى العالمى، محمد صلاح، ونادى توتنهام الإنجليزى.
 
وشمل الحدث، تنظيم زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.
 

اطول مائدة افطار فى العالم

العاصمة الإدارية الجديدة

موسوعة جينيس

عروض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول إلى منصات التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول إلى منصات التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة