فيديو.. الباراشوت يزين سماء أطول مائدة إفطار بعلم مصر

أقام حفل أطول مائدة إفطار فى العالم والذى أقيم فى العاصمة الإدارية الجديدة، عروضا مبهرا للألعاب النارية، والبارشوت الذى حمل علم مصر، وشهدها أكثر من 7 آلاف مواطن، وبحضور اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأقام منظموا الحفل، شاشات عملاقة لمشاهدة نهائى دورى أبطال أوروبا بين نادى ليفربول الإنجليزى الذى يلعب له اللاعب المصرى العالمى، محمد صلاح، ونادى توتنهام الإنجليزى.

وشمل الحدث، تنظيم زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.