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فنكوش الدايت.. ضبط 5 مراكز طبية وهمية للتخسيس وعلاج النحافة

الأحد، 02 يونيو 2019 11:19 ص
فنكوش الدايت.. ضبط 5 مراكز طبية وهمية للتخسيس وعلاج النحافة المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد لراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لمواجهة جرائم النصب، بمختلف الطرق، من بينها "المراكز الطبية الوهمية.
 
رصدت الإدارة ظهور عدد من المراكز الطبية "غير المرخصة" وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبياً، بزعم علاج المواطنين من أمراض (السمنة والنحافة - سوء التغذية العلاجية - صعوبات التعلم- تأخر النطق والكلام- التجميل وتنسيق القوام) بمنطقتى السيدة زينب وعابدين بمحافظة القاهرة.
 
 أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط أخصائى علاج طبيعى، مدير مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة بمنطقة السيدة زينب، مقيم دائرة مركز شرطة المقطم، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة، مدير مركز لعلاج السمنة والنحافة وصعوبات التعلم والنطق بمنطقة باب اللوق، مقيم دائرة قسم شرطة عابدين، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة، ومدير مركز للعلاج الطبيعى والسمنة والنحافة وعلاج أعراض الشلل النصفى والرعاش بمنطقة الأزبكية، مقيم بمحافظة الجيزة، وفنى تحاليل، ومدير مركز لعلاج السمنة والنحافة وتنسيق القوام وآلام الغضروف والعمود الفقرى بمنطقة عابدين مقيم دائرة قسم شرطة ملوى بالمنيا، وحاصل على بكالوريوس تجارة مدير معمل للتحاليل الطبية كائن بمنطقة عابدين مقيم بالقاهرة.
 
وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمين قاموا بإنشاء وإدارة المراكز الطبية المشار إليها "بدون ترخيص" ، وادعوا قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة - على خلاف الحقيقة - وإدارتها من أجل تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية، تم استهداف المراكز "الوهمية"، وبتفتيشها عُثر على (8 أجهزة طبية تُستخدم فى العلاج الطبيعى والتخسيس و لفصل عينات الدم- كمية من السرنجات الطبية وأنابيب حفظ عينات الدم- 630 عبوة دوائية مختلفة الأنواع- مبالغ مالية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

مراكز طبية

مراكز طبية وهمية

مراكز علاج المرضى

علاج المرضى

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