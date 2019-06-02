عمدة لندن يهاجم ترامب قبل زيارته بريطانيا: يستخدم لغة فاشية القرن العشرين

قارن صادق خان، عمدة لندن، اللغة التى استخدمها دونالد ترامب لحشد مؤيديه بتلك التى استخدمها "فاشيو القرن العشرين" فى تعليق شديد اللهجة قبل زيارة الرئيس الأمريكى إلى لندن التى تبدأ يوم الاثنين.

وفى مقال له بصحيفة "الأوبزرفر"، رفض خان مجددا فرش السجادة الحمراء للرئيس الأمريكى وزوجته ميلانيا ومعاملتهما معاملة خاصة عندما تستضيفهما الملكة إليزابيث فى زيارة تستمر 3 أيام، ومن المتوقع أن تثير احتجاجات ضخمة فى العاصمة يوم الثلاثاء.

وقال خان: "الرئيس دونالد ترامب هو مجرد أحد أكثر الأمثلة فظاعة على التهديد العالمى المتزايد. فاليمين المتطرف آخذ فى الارتفاع فى جميع أنحاء العالم، مما يهدد حقوقنا وحرياتنا التى تم كسبها بشق الأنفس والقيم التى حددت مجتمعاتنا الليبرالية والديمقراطية لأكثر من 70 عامًا.

وتابع عمدة لندن، قائلا: "يستخدم فيكتور أوربان فى المجر، وماتيو سالفينى فى إيطاليا، ومارين لوبان فى فرنسا، ونايجل فاراج هنا فى المملكة المتحدة، نفس اللغة المثيرة للانقسام التى استخدمها الفاشيون فى القرن العشرين لكسب الدعم، ولكن مع أساليب شريرة جديدة لإيصال رسالتهم. وهم يكتسبون الأرض ويكسبون القوة والنفوذ فى أماكن لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات. "

وأضاف خان، الذى كان لديه خلافا مع ترامب منذ أن أصبح رئيسًا للندن فى عام 2016: "هذا رجل حاول استغلال مخاوف سكان لندن فى أعقاب هجوم إرهابى مروع على مدينتنا، وعزز من خلال تغريداته على موقع "تويتر" جماعة عنصرية يمينية متطرفة بريطانية،وندد مستعينا بالأخبار المزيفة بالأدلة العلمية القوية التى تحذر من مخاطر التغير المناخى، ويحاول الآن التدخل دون خجل فى سباق قيادة حزب المحافظين من خلال دعم بوريس جونسون لأنه يعتقد أنه سيمكنه من الحصول على حليف له فى رئاسة الوزراء لتمرير جدول أعمال مثير للانقسام ".