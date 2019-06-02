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طوال "أمم أفريقيا".. اشتراك بـ75 جنيها يتيح لك ركوب كل خطوط النقل العام

الأحد، 02 يونيو 2019 12:04 م
طوال "أمم أفريقيا".. اشتراك بـ75 جنيها يتيح لك ركوب كل خطوط النقل العام اشتراك لكل خطوط هيئة النقل العام بـ75 جنيها طوال بطولة أمم أفريقيا
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، إصدارها اشتراكا جديدا بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر أواخر الشهر الجارى، يتيح لحامله ركوب كل خطوط الهيئة طوال فترة البطولة.

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن قيمة الاشتراك الجديد ستكون 75 جنيها، وسيستمر العمل به حتى انتهاء البطولة، على أن يكون لحامله فقط، لافتا إلى بدء توزيعه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأضاف أن الهيئة خصصت خطوطا جديدة لخدمة البطولة، تربط كل ميادين العاصمة باستاد القاهرة واستادات إقامة المباريات، وسيُضاعف عدد السيارات على تلك الخطوط حسب الحاجة، مشيرًا إلى أن هناك تجهيزات خاصة بالطلبة.

 
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اشتراك خدمة بطولة أمم أفريقيا

 

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اشتراك بطولة أمم أفريقيا

 


هيئة النقل العام

بطولة افريقيا

خطوط النقل العام

خطوط البطولة

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