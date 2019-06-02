ضبط 4 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال بحوزتهم مخدرات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 4 عناصر إجرامية، بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط "عاطل" سبق إتهامه فى 13 قضية (مخدرات – مشاجرة- سرقة متنوعة- أموال عامة - خيانة أمانة) أثناء إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته ( 50 جرام لمخدر الهيروين، هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وضبط "عاطل" أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين- سلاح أبيض"مطواة" - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما أثمرت جهود الحملات الأمنية عن ضبط "عاطل" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (550 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى قدره 6 آلاف جنيه - ميزان حساس - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطة الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والميزان لتجزئة المواد المخدرة.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط "عاطل" مقيم ببندر بلبيس بالشرقية سبق إتهامه فى قضيتين إحداهما (سلاح بدون ترخيص) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (100 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.