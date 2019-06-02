ضبط عامل بحوزته 20 قطعة حشيش في حملة أمنية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط عامل بمغسلة سيارات بمدينة الخارجة، يروج مخدر الحشيش وكشف المحضر حيازة المتهم، للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، من حصيلة بيع المخدرات، وحُرزت المواد المخدرة، وحُرر المحضر رقم 2795 قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق..

تلقى مساعد وير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط 20 قطعة حشيش كبيرة الحجم بحوزة عامل بمدينة الخارجة.

تبين ورود معلومات لوحدة مباحث قسم الخارجة، يفيد حيازة عامل بمغسلة سيارات، لكمية من مخدر الحشيش، يروجها بالتمويه عن طريق عمله بغسل السيارات، وبيع المواد المخدرة لزبائنه خلال تواجدهم بالمغسلة.

جري استصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل فرق بحث سرية وقوة أمنية، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب مصطفي عبد الباقي، معاون مباحث الوحدة، رصدت تحركات المتهم، وجري ضبط عامل 29 سنة، ومقيم بالخارجة، وبحوزته 20 قطعة حشيش، و 780 جنيها، وهاتف محمول، ودراجة نارية وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.