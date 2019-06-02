ضبط طن سكر غير صالح للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت حملة مشتركة من مباحث التموين وإدارة تموين بندر بنى سويف، كمية من السكر تصل إلى طن " ألف كيلو " غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأوصت بغلق المصنع المسئول عن تعبئتها .

وقاد عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين والمحاسب محمد حمدى مدير عام تموين بندر بنى سويف، الحملة التى عثرت داخل المصنع على نصف طن سكر "500 كيلو" كاملة الوزن وبفحصها تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك، وتمكنت الحملة من سحب نصف طن أخرى " 500 كيلو " من المحال التجارية بدائرة قسم شرطة بنى سويف، غير صالحة أيضا للاستخدام، وبعد التحفظ على "1000 كيلو سكر" تالفة، تحرر محضر بالواقعة، وبإحالته إلى النيابة قررت إعدام الكمية التى ضبطت .