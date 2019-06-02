صور وكيل زراعة الوادى الجديد يتفقد إنشاء مركز الارشاد الزراعى بالمديرية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أجرى الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد جولة تفقدية لمتابعة أعمال المركز الارشادى الجاري انشائه بديوان عام المديرية ضمن خطة القطاع لتنفيذ عدد من المراكز الارشادية لدعم المزارعين وتابع أعمال الانشاءات موجها بسرعة الانتهاء من العمل فى التوقيت المحدد.

وقال المرسى أن المديرية تنفذ خطة الإرشاد والدعم الكامل للمزارعين حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 28 ندوة ارشادية حقلية و(26) لقاء حقلي على مستوى المراكز والقرى كما عقد ندوات ارشادية موسعة بقاعة الارشاد لمحصول فول الصويا وتحميل دوار الشمس على فول الصويا ولطماطم والاعلاف الخضراء .

وأضاف المرسى انه جرى الانتهاء من اختيار الحقول الارشادية لفول الصويا ودوار الشمس والاعلاف الخضراء لبدء خطة العمل الارشادى عليها ورصد النتائج ونسبة النجاح فى تلك المحاصيل والبدء فى التوسع فى زراعتها على مستوى المحافظة .



مركز الارشاد الزراعى بالوادى الجديد



مركز الارشاد الزراعى بالوادى الجديد



مركز الارشاد الزراعى بالوادى الجديد



مركز الارشاد الزراعى بالوادى الجديد



مركز الارشاد الزراعى بالوادى الجديد