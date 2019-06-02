سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مديرية الصحة بالأقصر ترفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وتمنع الاجازات قبل عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 12:49 م
صور.. مديرية الصحة بالأقصر ترفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وتمنع الاجازات قبل عيد الفطر اجتماع مديرية الصحة بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظه الأقصر، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وجميع أماكن  تقديم الخدمة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، وذلك إستعداداً لإستقبال الإحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث تم عقد إجتماع طارئ مع جميع مديري المستشفيات والإدارات المسئولة بصحة الأقصر لبحث الإستعدادات للعيد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة – في بيان صحفي - أنه سيتواجد مديري المستشفيات أو نوابهم علي مدار الساعة حتي يوم الجمعة 8 يونيه الجاري، كما تم منع الإجازات وزيادة الأطقم الطبية في النوبتجيات فى الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات مع التأكد من تواجد الأخصائيين من جميع التخصصات، بالإضافة إلى تواجد فريقين للانتشار السريع تحسباً لأي طارئ.

وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة مع الاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي لكل منهم وتوافر جميع الطعوم والأمصال، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة علي الأماكن الحيوية بالمحافظة، وهذا إلي جانب تواجد غرفة الأزمات بديوان المديرية لمراقبة الأوضاع علي مدار الساعة والتنسيق مع غرف العمليات بالوزارة والمحافظة، مع تكثيف جميع الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والفنادق السياحية والمرافق العامة والممشى السياحي من جانب الطب الوقائي.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة الصحة

عيد الفطر المبارك

استعدادات عيد الفطر

صحة الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة