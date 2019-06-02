صور.. مديرية الصحة بالأقصر ترفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وتمنع الاجازات قبل عيد الفطر

الأقصر – أحمد مرعى

قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظه الأقصر، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وجميع أماكن تقديم الخدمة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، وذلك إستعداداً لإستقبال الإحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث تم عقد إجتماع طارئ مع جميع مديري المستشفيات والإدارات المسئولة بصحة الأقصر لبحث الإستعدادات للعيد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة – في بيان صحفي - أنه سيتواجد مديري المستشفيات أو نوابهم علي مدار الساعة حتي يوم الجمعة 8 يونيه الجاري، كما تم منع الإجازات وزيادة الأطقم الطبية في النوبتجيات فى الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات مع التأكد من تواجد الأخصائيين من جميع التخصصات، بالإضافة إلى تواجد فريقين للانتشار السريع تحسباً لأي طارئ.

وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة مع الاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي لكل منهم وتوافر جميع الطعوم والأمصال، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة علي الأماكن الحيوية بالمحافظة، وهذا إلي جانب تواجد غرفة الأزمات بديوان المديرية لمراقبة الأوضاع علي مدار الساعة والتنسيق مع غرف العمليات بالوزارة والمحافظة، مع تكثيف جميع الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والفنادق السياحية والمرافق العامة والممشى السياحي من جانب الطب الوقائي.