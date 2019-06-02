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صور محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس

الأحد، 02 يونيو 2019 01:42 م
صور محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ملعبا خماسيا بمنطقة الإسكان الإجتماعى بمدينة ابورديس، وقام بتوزيع الملابس الرياضية على أبناء المدينة، رافقه اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة، ومبروك الغمرينى رئيس مدينة ابو رديس، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والمهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، ومشايخ وعواقل ابورديس
 
من الجدير بالذكر، ان الملعب ضمن خمس ملاعب قام بتمويل انشائهم بنك مصر بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بمدن " طور سيناء، ووادي مندر بشرم الشيخ، وابوزنيمة، وابورديس" لتشجيع ابناء المحافظه على ممارسة كرة القدم و الرياضة . 
 
محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس (1)
محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس (1)

محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس (2)
محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس (2)

محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس (3)
محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس (3)

محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس (4)
محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعب خماسى لكرة القدم بمدينة ابورديس (4)

 


محافظه جنوب سيناء

شرم الشيخ

ملابس رياضيه

ملعب خماسى

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