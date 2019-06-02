صور .. حملات إيقاف وتحفظ على خامات للبناء المخالف ببرج العرب

الاسكندرية جاكلين منير

كلفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، المهندسة نادية جبر، سكرتير عام المركز، اليوم، بشن حملة تحفظ وإيقاف أعمال بشارع الشواربى قرية بهيج؛ حيث تم إيقاف الأعمال وتنزيل الشدات الخشبية والتحفظ على الأسمنت.

كما تم شن حملة ازالة إشغالات على حرم الطريق العام؛ حيث توجهت الحملة إلى شارع جمال عبد الناصر امام الوحدة الصحية، وتم إزالة جميع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وتوجهت الحملة أيضاً إلى قرية بهيج ش السكة الحديد على مزلقان بهيج حيث تم التحفظ على الإشغالات وتحصيل غرامه فورية .

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوة؛ محافظ الإسكندرية، بإستمرار مواصلة الحملات ضد اى بناء مخالف وإيقاف أعمال البناء للعقارات المخالفة والتى تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين والسيطرة عليها فى المهد والاهتمام بعدم التعدى على الطريق العام ورفع آى اشغالات .