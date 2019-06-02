صور.. جمصة تتزين لاستقبال المواطنين فى العيد

أكدت المهندسة سحر لطفى، رئيس مدينة جمصة أن العمل متواصل ولن يتوقف على مدار الساعة في متابعة ورفع كفاءة تقديم وأداء كافة الخدمات واستقبال الزوار بمدينة جمصة، لتكون المدينة مستعدة لاستقبال ضيوفها وأهلها خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف.

وأشارت رئيس مدينة جمصة إلى أنه تم الانتهاء من قص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر النباتية الوسطى بشوارع المدينة وزراعة وتنظيف الطريق الدولى الساحلى والمثلث الأخضر أمام المدخل الرئيسى للمدينة وزراعة النباتات المزهرة بمختلف مناطق وشوارع جمصة استعدادا لاستقبال عيد الفطر وموسم الصيف.

وأكدت على استمرار العمل خلال أيام العيد والإجازة الصيفية وبذل أقصى جهد فى أعمال الحدائق العامة بالمدينة لضمان استمرار نظافتها على مدار اليوم وأوضحت أنه تم تسوية الرمال على الشاطئ ورفع مستوى النظافة والإنارة بطول الكورنيش .

وأضافت أنه قد تم تطوير ورفع مستوى الحمامات العمومية بطول الشاطئ لافتة إلى وجود أطقم لمتابعة مستوى النظافة فيها أولا بأول وتنظيف الشوارع المؤدية إلى الشاطئ.

و أكدت على تواجد فرق الإنقاذ البحرى على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة، ودخول عدد من السيارات الجديدة خدمة النقل لتسهيل حركة الانتقال والتنزه داخل المدينة سواء للتسوق أو التنزه.