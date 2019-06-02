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صور.. تطهير ترع الدقهلية لتسهيل وصول المياه للمزارعين

الأحد، 02 يونيو 2019 12:28 م
صور.. تطهير ترع الدقهلية لتسهيل وصول المياه للمزارعين تطهير الترع بالدقهلية لتسهيل وصول المياه للمزارعين
كتبت أسماء نصار

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أكدت الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية أن أعمال تطهير الترع من الحشائش مستمرة لتسهيل وصول المياه للمزارعين خلال موسم أقصى الاحتياجات، وذلك من خلال فريق عمل متكامل من المهندسين والفنيين والإداريين لتوصيل المياه للمزارعين فى الوقت المناسب وبالكمية المناسبة.

وأوضحت الإدارة أنه يتم حاليًا تجريف بحر طناح ذاتيًا بواسطة معدات مشروع الصيانة الوقائية بالدقهلية، ونزع حشائش ترعة الدراكسة بهندسة دكرنس وكذلك نزع حشائش ترعة البحيرة بزمام هندسة رى غرب المنزلة.

وأوضحت الادارة العامة لرى شرق الدقهلية إصلاح محبس الطرد الخاص بماكينة الرفع المركبة على نهاية ترعة التل لتغذيتها من مصرف السرو ضمن عقد صيانة وحراسة وتشغيل ماكينات الخلط بدائرة الإدارة.

من جانبه تفقد المهندس عبد الفتاح الباز مدير عام رى شرق الدقهلية فجر اليوم مناسيب المياه فى البحر الصغير ومتابعة وصول المياه لنهايات الترع خلال أدوار العمالة، وذلك حسم شكاوى نقص مياه الرى على ترعة موصيرى بزمام هندسة غرب المنزلة، وبحر أبو الأخضر بزمام هندسة شرق المنزلة.

 

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رى شرق الدقهلية

تطهير الترع

المياه

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