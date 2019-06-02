سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. انتشال جثمانين عقب انقلاب قارب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

الأحد، 02 يونيو 2019 09:09 م
صور.. انتشال جثمانين عقب انقلاب قارب للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا جثمان أحد الضحايا من المهاجرين
جنيف /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة انتشال جثمانين على الأقل، اليوم الأحد، قبالة سواحل ليبيا، بعد انقلاب قارب يحمل عشرات المهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

وأوضحت المنظمة - فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - أن القارب كان يحمل أكثر من 95 مهاجرا، وقد انقلب قبالة سواحل بلدة جارابولى التى تبعد مسافة 60 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.

وتم حتى الآن إنقاذ 73 مهاجرًا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال و25 امرأة، ونقلوا إلى مخيم للاجئين فى طرابلس، بينما مازالت جهود البحث مستمرة عن المفقودين.

جثة أحد الضحايا
جثة أحد الضحايا

 

طفل كان بين المهاجرين
طفل كان بين المهاجرين

 

عدد من المهاجرين عقب انقاذهم
عدد من المهاجرين عقب انقاذهم

 

عدد من المهاجرين
عدد من المهاجرين

 


انتشال جثمانين

انقلاب قارب للمهاجرين

ليبيا

أخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة