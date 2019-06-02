صور.. القمامة تحاصر شارع الزراعة بمنوف والأهالى يشكون انتشار الروائح الكريهة

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب انتشار القمامة بشارع الزراعة وبالتحديد أمام مستشفى هرمل منوف، نتيجة إهمال المسئولين بمنظومة النظافة بمجلس مدينة منوف.

ويقول أحمد محمد موظف ومن أهالى المنطقة أننا نعانى الأمرين بسبب انتشار القمامة فى الشارع الأمر الذى تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات التى تسبب فى نقل الأمراض المعدية للمواطنين.

وأكد أحمد أحد أهالى منوف تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين بمنظومة النظافة بمجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ولكن دون جدوى نهائيا منهم.

وطالب الأهالى المهندس رجب النقيدى رئيس مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، بعمل مرورى يومى على شوارع المدينة للتأكد من عمل منظومة النظافة بالمدينة.



انتشار القمامة بشارع الزراعة بمنوف



انتشار القمامة بشارع الزراعة بمنوف



انتشار القمامة بشارع الزراعة بمنوف