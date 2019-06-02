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صور.. إصابة 5 أشخاص فى اصطدام سفينة سياحية بقارب فى البندقية الإيطالية

الأحد، 02 يونيو 2019 06:22 م
صور.. إصابة 5 أشخاص فى اصطدام سفينة سياحية بقارب فى البندقية الإيطالية جانب من اصطدام سفينة سياحية بقارب فى البندقية الإيطالية
روما أ ش أ

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أصيب 5 أشخاص على الأقل جراء اصطدام سفينة سياحية بقارب فى مدينة البندقية الإيطالية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع بإحدى أكثر القنوات النهرية ازدحاما وتسبب فى حالة من الفزع بين الأشخاص بعد اندفاع السفينة السياحية الشاهقة نحو رصيف مزدحم.

يشار إلى أن مدينة البندقية، هى مدينة سياحية شهيرة، وتشتهر برحلات السفن خاصة خلال الموسم الصيفي.

آثار الحادث
آثار الحادث

 

الاضرار عقب الحادث
الاضرار عقب الحادث

 

السفينة السياحية عقب الحادث
السفينة السياحية عقب الحادث

 

السفينة السياحية
السفينة السياحية

 

السفينة المتسببة فى الحادث
السفينة المتسببة فى الحادث

 

تضرر أجزاء من الرصيف
تضرر أجزاء من الرصيف

 

تضرر السفينة
تضرر السفينة

 

تضرر مركب جراء الاصطدام
تضرر مركب جراء الاصطدام

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

جانب من حادث التصادم
جانب من حادث التصادم

 

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إصابة 5 أشخاص

اصطدام سفينة سياحية

البندقية الإيطالية

ايطاليا

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