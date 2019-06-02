شاهد فى دقيقة.. أبرز معلومات عن مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

طرحت مصلحة الدمغة والموازين مناقصة عالمية، لبدء تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة، لمنع التلاعب فى هذه المشغولات.

ويستعرض " دوت مصر" أبرز آليات تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر .

7 شركات قامت بشراء كراسات الشروط للمشاركة فى تنفيذ المشروع

بمجرد استلام العروض يتم فحص العرض الفنى بواسطة لجنة متخصصة

فحص العرض المالى لمعرفة حجم تمويل المشروع من قبل هذه الشركات

تقديم خطاب ضمان بقيمة 25% من القيمة المالية لتنفيذ المشروع

بعد التأكد من جدية العروض سيتم إرساء المناقصة على الشركة الفائزة

الشركات الفائزة بالمناقصة ستبدأ فى توريد الأجهزة الخاصة بالمشروع

يتم تنفيذ المشروع خلال مدة ثلاثة أشهر من ترسيه المناقصة

المشروع يمكن المواطن من معرفة جودة المشغولات الذهبية بواسطة المحمول.

تطبيق المحمول يكشف عيار الذهب ووزنه والشركة المصنعة.