شاناهان: ليس هناك ضرورة لاستئناف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية

رويترز

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان اليوم الأحد إن ليس هناك ضرورة لاستئناف المناورات العسكرية المشتركة الكبرى مع كوريا الجنوبية والتى تم تعليقها العام الماضى دعما للجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وعلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عددا من التدريبات العسكرية المشتركة على مدى العام المنصرم بعد محادثات عقدت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

لكن الجمود أصاب المفاوضات بين واشنطن وبيونجيانج بعد ذلك. وقال شاناهان للصحفيين الذين رافقوه لدى توجهه إلى سول لدى سؤاله عن استئناف المناورات الكبرى "لا أظن ذلك ضروريا".

وأضاف أن قادة عسكريين كبارا أبلغوه أن القوات فى شبه الجزيرة الكورية لديها الجاهزية العسكرية المطلوبة رغم تعليق المناورات. أشار شاناهان إلى أنه سيكون لديه المزيد ليقوله بشأن الأمر بعد إجراء مناقشات فى كوريا الجنوبية غدا الاثنين.

وسعت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة لوقف المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال شاناهان إن ليس بوسعه التأكيد على تقرير إخباري أفاد بأن كوريا الشمالية أعدمت مبعوثها النووي للولايات المتحدة.