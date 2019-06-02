سويسرا: نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران لتخفيف حدة التوتر بينهما

جنيف /أ ش أ/

أعلن وزير الخارجية السويسرى، إجناسيو كاسيس، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، للتخفيف من حدة التوتر بينهما فى الشرق الأوسط.

وقال كاسيس، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو بجنيف، وأوردته قناة "روسيا اليوم"، "ليس لدينا أى استنتاجات بعد بشأن ما إذا كانت إيران خالفت الاتفاق النووى المبرم معها عام 2015".

وأعرب كاسيس عن ثقة بلاده بأن السلطات الأمريكية ستساعد فى إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إيران فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن أجندة مفاوضاته مع بومبيو تضمنت أيضا ملفات روسيا والصين، والدور الذى قد تلعبه سويسرا فى العلاقات بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، صرح فى وقت سابق اليوم، بأن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".