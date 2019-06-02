سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سويسرا: نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران لتخفيف حدة التوتر بينهما

الأحد، 02 يونيو 2019 06:30 م
سويسرا: نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران لتخفيف حدة التوتر بينهما مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
جنيف /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الخارجية السويسرى، إجناسيو كاسيس، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، للتخفيف من حدة التوتر بينهما فى الشرق الأوسط.

وقال كاسيس، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو بجنيف، وأوردته قناة "روسيا اليوم"، "ليس لدينا أى استنتاجات بعد بشأن ما إذا كانت إيران خالفت الاتفاق النووى المبرم معها عام 2015".

وأعرب كاسيس عن ثقة بلاده بأن السلطات الأمريكية ستساعد فى إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إيران فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن أجندة مفاوضاته مع بومبيو تضمنت أيضا ملفات روسيا والصين، والدور الذى قد تلعبه سويسرا فى العلاقات بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، صرح فى وقت سابق اليوم، بأن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".


سويسرا

واشنطن

طهران

التوتر بين ايران وأمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة