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سقوط 26 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة

الأحد، 02 يونيو 2019 10:29 ص
سقوط 26 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وأجرت التحليل لـ198 سائقا خرجت نتائج 26 منهم إيجابية، فاتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
 
تأتى تلك الإجراءات فى إطار جهود إدارة المرور فى ضبط حالة الطرق، والعمل على منع وقوع أية حوادث أو مشكلات على المحاور المرورية فى أنحاء الجمهورية، عبر إلزام السائقين بقواعد القيادة السليمة، والتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات خلال قيادتهم على الطرق السريعة.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكل الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف الحملات على سيارات النقل التى تحمل صندوقا خلفيا، مع إطلاق حملات للرادار والكشف عن الإطارات.
 
 

حملات مرورية للمخالفين

رصد متعاطى المخدرات

القيادة بالطرق السريعة

متعاطى المخدرات اثناء القيادة

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