سقوط عصابة سرقة مواتير المياه بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل المساكن.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثالث المحلة، قد اكدت قيام عنصرين إجراميين، سبق اتهام أحدهما فى 5 قضايا "مخدرات- ضرب بسلاح أبيض"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة مواتير المياه من داخل المساكن.

ووجه اللواء طارق حسونه أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة"- مفتاح إنجليزى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن أحدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





التشكيل العصابى

