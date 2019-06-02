سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط عصابة سرقة مواتير المياه بالغربية

الأحد، 02 يونيو 2019 11:59 ص
سقوط عصابة سرقة مواتير المياه بالغربية التشكيل العصابى
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل المساكن.
 
كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثالث المحلة، قد اكدت قيام عنصرين إجراميين، سبق اتهام أحدهما فى 5 قضايا "مخدرات- ضرب بسلاح أبيض"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة مواتير المياه من داخل المساكن.
 
ووجه اللواء طارق حسونه أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة"- مفتاح إنجليزى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن أحدهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

image1

التشكيل العصابى 
 


محافظه الغربيه

امن الغربيه

تشكيل عصابى

مواتير مياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

بعد الحظر الأمريكى.. هواوى تقرر تقليل إنتاج هواتفها الذكية

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة