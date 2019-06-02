سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الأحد 2-6-2019 فى البنوك.. الأخضر مستقر

الأحد، 02 يونيو 2019 10:58 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 2-6-2019 فى البنوك.. الأخضر مستقر الدولار - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 2-6-2019 على مستوى كل البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 16.75 جنيه للشراء و16.85 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعارج الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة