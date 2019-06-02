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زيادة كميات الدقيق للمخايز لتوفير الخبز للمواطنين خلال عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 12:33 م
زيادة كميات الدقيق للمخايز لتوفير الخبز للمواطنين خلال عيد الفطر مخبز - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن خطتها استعدادًا لعيد الفطر المبارك، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية، حيث تتضمن الخطة قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة، والسيارات المتنقلة من الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها.

كما تم وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال ايام العيد، والغاء الاجازات والراحات للمفتشين لعمل الحملات التموينية والتفتيشية، كما تم وضع خطة لصرف الدقيق البلدى للمخابز البلدية من المستودعات والمطاحن التموينية، وستقوم لجان التفتيش ومجموعات العمل بالمرور على كافة الانشطة التموينية "مخابز، مطاحن، الاسواق والمحال العامة، مستودعات الدقيق والبوتاجاز، بقالى التموين، وفروع جمعيتى" وستقوم غرف العمليات المركزية بمديريات التموين بتلقى الشكاوى وإزالة اسبابها خلال فترة العيد.

كما تم زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة.

وتشمل الخطة التعاون مع وزارة البترول لزيادة حصة البوتاجاز المنزلي والتجاري على مستوى الجمهورية لتفادى حدوث أي أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تسكين مفتش مقيم بكل مستودع من مستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.

وسيتم تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة، خاصة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة والاسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها وتكثيف الحملات التفتيشية على المحال العامة والأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات.

 


التموين

المخابز

الخبز المدعم

المواطنين

عيد الفطر

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