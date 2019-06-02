زوج يشكو لمحكمة الأسرة: زوجتى استدعت أهلها فى الصباحية ليتعدوا علىّ

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وأدعى قيامها باستدعاء عائلتها فى يوم الصباحية وطرده من المنزل والتخلص من متعلقاته الخاصة بسبب إلغاء شهر العسل المقرر إقامته فى بيروت وطلبه تأجيله أو السفر إلى شرم الشيخ بسبب مرض والدته.

وأضاف الزوج هانى.م.ع ، فى دعوى النشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: " تركت منزل الزوجية بسبب خلافات مع زوجتى بعد أن تعدى أهلها على بالضرب وطردونى من المنزل وحرروا بلاغ ضدى، لتتحول حياتى لجحيم بعد مرور 24 ساعة فقط على زفافي، وأصبحت ملاحق بدعوى حبس بسبب قائمة المنقولات".

وتابع: "مكثت بمنزل أهلى إلى أن يهدأ الوضع وحاولت توسيط بعض الأقارب، وعندما عد بعد أسبوع وجد زوجتى أقامت طلب تسوية لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق خلعا وقامت بتغيير "قفل الباب" وأخلت المنزل من محتوياته وحررت بلاغ اتهمتنى فيه بسرقته ومصوغاتها الذهبية وتبديد منقولاتها".

وأكد الزوج: "لم تلتمس لى عذر مرض والدتى ودخولها المستشفى بين الحياة والموت، ووجوب مكوثى معها، وأنهالت على بالاتهامات الكيدية والأخلاقية وشوهت صورتى أمام أقاربى وأصدقائى بالعمل".

ويضيف: "حاولت تفادى الوقوف داخل أقسام الشرطة والمحاكم والطلاق بشكل ودى وأخذ كل طرف منا حقوقه كاملة ولكنها رفضت وأصرت أن تستولى على كافة ممتلكاتى وأموالى".