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الأحد، 02 يونيو 2019 06:14 م
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رفع 100 طن قمامة والبدء فى تعلية جسر مصرف سليم بتكلفة 700 ألف جنيه ببنى سويف

الأحد، 02 يونيو 2019 04:43 م
رفع 100 طن قمامة والبدء فى تعلية جسر مصرف سليم بتكلفة 700 ألف جنيه ببنى سويف حملة النظافة
بنى سويف : هانى فتحى

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أكد ناصر سيف رئيس مدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف اليوم الأحد استمرار نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة والقري وجمع القمامة من المنازل (التحسين) ورفع جميع التراكمات علي فترتين (صباحي ومسائي) مشيرا إلى توريد 100 طن القمامة لمصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوي وجاري العمل.

واضاف رئيس المدينة فى بيان له انه تم البدء في أعمال تمهيد وتعلية وتسويه الجسر الغربي لمصرف سليم (سمسطا- المحمودية) بطول 3 كم وباعتماد 700 الف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2018/2019.

وأشار رئيس المدينة إلى استمرار أعمال التجميل بمجلس قروي دشطوط حيث تم الانتهاء من أعمال تجميل كوبري دشاشة التابع للوحدة المحلية لقرية دشطوط الهندسية.

 


بنى سويف

مدينة سمسطا

تجميل سمسطا

قمامه

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