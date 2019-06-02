رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مركز تدريب النانو تكنولوجى

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم الأحد ، مركز تدريب النانو تكنولوجى بمستشفى معهد البحوث الطبية.

وأشاد الدكتور الكردى خلال الافتتاح بأهمية المركز فى إعداد الكوادر المتميزة والتدريب على إستخدام الأجهزة المتقدمة التى تمكن الباحثين من مواكبة التطور الهائل فى المجالات الأكاديمية والصناعية بما يعود بالنفع على تطور مجالات البحث العلمى، وأضاف أن رؤية الجامعة المستقبلية ترنو إلى إنشاء مركز بحثى رائد للتميز فى هذا المجال ومد التعاون بين جميع المراكز المماثلة بمصر بهدف تحسين جودة الصناعات الوطنية.

وقدمت الدكتورة ثناء شلبى المدير التنفيذى للمركز، خلال الافتتاح عرضاً عن تاريخ إنشاء المعمل ورؤيته والخدمات التى يقدمها وأهم الأجهزة المميزة به.

حضر الافتتاح الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال غانم عميد معهد البحوث الطبية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.