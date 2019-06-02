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خليل زاد: لهجة زعيم طالبان الرنانة لا تؤدى سوى إلى تعقيد محادثات السلام

الأحد، 02 يونيو 2019 10:18 م
خليل زاد: لهجة زعيم طالبان الرنانة لا تؤدى سوى إلى تعقيد محادثات السلام السفير زلماى خليل زاد الممثل الأمريكى الخاص للمصالحة الأفغانية
كابول أ ش أ

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علق الممثل الأمريكى الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماى خليل زاد، اليوم الأحد على رسالة العيد السنوية لزعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هبة الله أخونزادا، قائلا إنها حملت "لهجة رنانة" لا تؤدى سوى إلى تعقيد محادثات السلام الجارية بين ممثلى واشنطن والحركة.

وقال خليل زاد ، فى بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، "إن بيان العيد لزعيم طالبان أعطى بعض من الدعم الجدير بالترحيب لعملية السلام الأفغانية"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن البيان يعكس كذلك رغبة الحركة فى الحوار مع الأطراف الأفغانية الأخرى وفى تسوية سياسية نهائية تتطلب تقاسم السلطة ، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.

لكنه قال فى الوقت نفسه "إن لهجة البيان الرنانة ليس لها ضرورة ، وإنها لا تؤدى سوى إلى تعقيد وعرقلة محادثات السلام فى الوقت الذى نحقق فيه تقدما فيها".

وأضاف " إن الخطاب يلمح إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى العنف ، نحن لا نقوم بذلك، إن مستوى العنف فى أفغانستان غير مقبول وليس لدينا رغبة فى إدامته".

وتابع "دعونا نتوصل إلى سبل للعمل معا للحد من العنف أو إنهائه على الفور ، فيما نستمر فى المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب ، إن قتل الأفغان يجب أن يتوقف".

وكان زعيم حركة طالبان الأفغانية قد أكد أمس السبت ، فى رسالة سنوية له ، على تمسكه بموقفه بشأن إنهاء الوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان، ولن نتوقف عن القتال حتى تحقيق الأهداف ، مشيرا إلى أن الحركة منفتحة على إجراء المحادثات لكنها تتوقع أن تتحلى الولايات المتحدة بالصدق ، كما دعاها إلى قبول الخطة التى طرحتها الحركة لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وعقد الجانبان ست جولات من المحادثات، وخلال الجولة الأخيرة فى أبريل الماضى أحرز الجانبان تقدما بطيئا ولكن مطرد فى القضايا الرئيسية التى يجرى مناقشتها.

 


خليل زاد

زعيم طالبان الرنانة

تعقيد محادثات السلام

أفغانستان

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