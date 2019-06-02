سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية روسيا: كييف تحاول استخدام آلياتها بسوء نية فى أهدافها السياسية

الأحد، 02 يونيو 2019 02:22 م
خارجية روسيا: كييف تحاول استخدام آلياتها بسوء نية فى أهدافها السياسية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، حول جلسة استماع محكمة الأمم المتحدة بشأن "أوكرانيا ضد روسيا"، أن كييف تحاول استخدام آلياتها بسوء نية فى أهدافها السياسية.

 

وحسب "سبوتنيك"، جاء فى تعليق الخارجية الروسية على جلسات الاستماع، لا تتعلق طبيعة الاتهامات الأوكرانية ضد روسيا والتناقضات بين البلدين التى نشأت على أساسها بأى من الاتفاقيات. وبالتالى، فأن الحرب الأهلية التى أطلقتها كييف فى دونباس لا تنظمها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك اتهامات كييف بشأن استرداد روسيا غير القانونى لشبه جزيرة القرم على أساس الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

 

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن روسيا تنفى "وجود نزاع بين البلدين حول هذه الاتفاقيات من حيث المبدأ وتعتزم إثبات حقيقة أن أوكرانيا تحاول بسوء نية استخدام آليات تسوية المنازعات الخاصة بها لتحقيق أهداف سياسية"

 

وستعقد جلسات الاستماع الشفوية "أوكرانيا ضد روسيا" فى محكمة الأمم المتحدة فى لاهاي يومى 3 و7 يونيو، الجارى والتى بادرت إليها كييف فى يناير عام 2017، على أساس الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999، واتفاقية 1965 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

 


روسيا

كييف

الامم المتحدة

لاهاى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة