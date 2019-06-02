خارجية روسيا: كييف تحاول استخدام آلياتها بسوء نية فى أهدافها السياسية

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، حول جلسة استماع محكمة الأمم المتحدة بشأن "أوكرانيا ضد روسيا"، أن كييف تحاول استخدام آلياتها بسوء نية فى أهدافها السياسية.

وحسب "سبوتنيك"، جاء فى تعليق الخارجية الروسية على جلسات الاستماع، لا تتعلق طبيعة الاتهامات الأوكرانية ضد روسيا والتناقضات بين البلدين التى نشأت على أساسها بأى من الاتفاقيات. وبالتالى، فأن الحرب الأهلية التى أطلقتها كييف فى دونباس لا تنظمها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك اتهامات كييف بشأن استرداد روسيا غير القانونى لشبه جزيرة القرم على أساس الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن روسيا تنفى "وجود نزاع بين البلدين حول هذه الاتفاقيات من حيث المبدأ وتعتزم إثبات حقيقة أن أوكرانيا تحاول بسوء نية استخدام آليات تسوية المنازعات الخاصة بها لتحقيق أهداف سياسية"

وستعقد جلسات الاستماع الشفوية "أوكرانيا ضد روسيا" فى محكمة الأمم المتحدة فى لاهاي يومى 3 و7 يونيو، الجارى والتى بادرت إليها كييف فى يناير عام 2017، على أساس الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999، واتفاقية 1965 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.