حملات تموينية على الأسواق والمحلات وتوفير السلع خلال العيد بأسيوط

أسيوط ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق بين مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين لشن حملات دورية ومكثفة على محلات وأسواق بيع اللحوم والأسماك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وشدد محافظ أسيوط فى بيان على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام السلع غير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة لافتاً إلى وضع خطة متكاملة لكافة القطاعات الخدمية استعداداً لعيد الفطر المبارك خاصة ما يتعلق بتدبير احتياجات المواطنين من سلع وخدمات.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم وضع خطة تتضمن 4 محاور (محور المخابز والمطاحن ـ محور المواد البترولية والبوتاجاز ـ محور السلع الاساسية واللازمة - محور الرقابة التموينية) لاستقبال عيد الفطر المبارك متمنياً ان يعيده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

وأكد على توفير السلع الأساسية والضرورية اللازمة خلال العيد وبالأسعار المناسبة بالتنسيق مع شركات القطاع العام والخاص والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين فضلاً عن مراقبة جودة هذه السلع المختلفة خاصة التى يزيد الطلب عليها خلال فترة العيد بكافة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن.

وذلك من خلال شن حملات صباحية ومسائية وتوزيع مفتشى الرقابة التموينية والتجارية والإدارات الفرعية على المنافذ المختلفة بالمراكز والقرى وسحب عينات من محال بيع الأسماك المملحة والفسيخ واللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك بالتنسيق والتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين وذلك بناءاً على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الذى شدد على المتابعة والرقابة الدورية على الأسواق ومحاربة الغش التجارى ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين.

وقال محافظ أسيوط انه تم تنظيم ندوات ودورات رياضية ومسابقات وأمسيات رمضانية خلال شهر رمضان الكريم بكافة مراكز الشباب المنتشرة على مستوى المحافظة موضحاً أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة قامت بالعديد من الأنشطة والبرامج طبقا للإمكانات المتاحة لتنمية قدرات الشباب وإستغلال طاقاتهم الإستغلال الأمثل.

وأكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بممارسة الشباب للرياضة والحفاظ على صحتهم ودعوتهم للمشاركة فى الندوات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتوعوية خاصة التى تنمى روح الإنتماء والمواطنة والمشاركة الفعالة والايجابية.

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه تم تنفيذ خطة متكاملة سواء فى قطاع ( الشباب ، الرياضة ، الأنشطة ، البرلمان والتعليم المدنى ، الطلائع) خلال الشهر الكريم لافتاً إلى تنظيم دورى فى خماسى كرة القدم ودورة رمضانية فى كرة الطائرة للبنات وتنس الطاولة بنين وبنات وخماسى كرة القدم وذلك بإستاد أسيوط الرياضى فضلاً عن 169 ندوة دينية بمراكز الشباب بالإضافة إلى المشروع القومى للواعدين فى ألعاب (المصارعة ، الملاكمة ، رفع الأثقال ، وجودو) ومشروع قومى للرواد (كبار السن) وممارسة الرياضة بمؤسسات الرعاية الإجتماعى.

كما تم تنفيذ أمسية رمضانية بمركز شباب بنى زيد وأسيوط ومسابقة حفظ القرآن الكريم بمناسبة ليلة القدر باستاد أسيوط الرياضى وأمسيات رمضانية آخرى بمراكز شباب (دوينة ، البورة ، ساحل سليم ، العقال البحري، العوامر ، بنى زيد ، اولاد الياس ، الحواتكة ، الشيخ نجيب) مشيراً إلى اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسييوط بالشباب الذين هم عماد وقادة المستقبل وتقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لهذا القطاع الهام.

على جانب آخر، شدد محافظ أسيوط، على شن حملات دورية على كافة القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة للإطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين لافتاً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين والمخالفين، مشيراً إلى العمل على رفع مستوى النظافة بكافة قرى ومراكز المحافظة ورفع القمامة والمخلفات من التجمعات السكنية والشوارع والميادين خلال حملات نظافة مستمرة ودورية بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك من خلال عمال الوحدات المحلية وبالإستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالقرى.

وأوضح عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه بناءاً على تكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تم شن حملات لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من شوارع قريتى بنى شقير وبنى رافع ومدينة منفلوط.

ولفت إلى تحرير 20 محضر اشغالات و 8 محاضر بيئة فضلاً عن رفع وإزالة التعديات على حرم الطريق بشارع جناين أيوب بمدينة منفلوط والعمل على تيسير الحركة المرورية مضيفاً إنه تم رفع المحلفات والقمامة من شوارع (عمر بن الخطاب ، والجيش ، وأمام مدرسة الرشاد ، وميدان القلعة ، وجناين أيوب ، ومجمع المدارس ، وأمام البنك الأهلى ، وشارع المحطة ، والعشرين ، وخلف المعهد الدينى ، وخلف المطافئ ، وأمام مركز شباب حى السلام ،.. ) وغيرها وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

ازالة اشغالات ورفع قمامة بشوارع مركز منفلوط (8)



ازالة اشغالات ورفع قمامة بشوارع مركز منفلوط (9)



ازالة اشغالات ورفع قمامة بشوارع مركز منفلوط (12)



ازالة اشغالات ورفع قمامة بشوارع مركز منفلوط (16)



فعاليات الشباب والرياضة (2)



فعاليات الشباب والرياضة (3)