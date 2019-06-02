حزب تحيا تونس ينتخب رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيسا له

تونس (أ ش أ)

انتخب حزب (تحيا تونس)، اليوم الأحد، رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، رئيساً له، وذلك خلال أعمال المجلس الوطنى الأول للحزب، بحضور نواب كتلة الائتلاف الوطنى.

وقالت كتلة الائتلاف الوطنى بمجلس نواب الشعب التونسى - على موقعها الإلكترونى - "إن الاجتماع انتخب أيضا بقية العناصر المؤسسة للحزب، خاصة بعد توقيع وثيقة الاندماج بين حركة (تحيا تونس) وحزب (المبادرة الدستورية الديمقراطية)".

وقد انطلق المجلس فى أعماله بالمصادقة على النظام الداخلى تبعا لتوصيات المؤتمر التأسيسى المنعقد فى 27 أبريل الماضي، كما تمت تزكية وثيقة اندماج حزب المبادرة فى حركة (تحيا تونس) خلال أعمال المجلس.. وأعطى سليم العزابى الأمين العام للحركة إشارة انطلاق الاستشارات المحلية لقائمات الانتخابات التشريعية المزمع عقدها أيام 14 و15 و16 يونيو الجارى بأنحاء الجمهورية التونسية بالتنسيق مع كافّة الهياكل المحلية للحركة.

يذكر أن تجاوز الصعوبات التى تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعى والتنفيذى ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد تعد من أبرز أهداف "كتلة الائتلاف الوطني"، التى تم الإعلان عن تأسيسها رسميا يوم 27 أغسطس 2018، والمكونة من 34 نائبا، وذلك وفق ما أكده النائب بمجلس نواب الشعب والناطق الرسمى باسم الكتلة مصطفى بن أحمد.