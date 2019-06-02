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حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمرج

الأحد، 02 يونيو 2019 11:40 ص
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالمرج سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة المرج، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات وبيعها بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "محمد. م"، "مروان. ع"، "عبدالله. و"، عاطلين، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة السيارات وبيعها.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج، عدة بلاغات تفيد بسرقة سيارتهم من أمام منازلهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، وبسؤاله اعترف بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات وتفكيكها وبيعها، وأرشد عن باقي زملائه، وعن مكان تفكيكهم السيارات المسروقة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات اللازمة.

 

 


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