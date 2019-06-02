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حبس عامل قتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية فى البدرشين

الأحد، 02 يونيو 2019 03:34 م
حبس عامل قتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية فى البدرشين حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل متهم بقتل زوج شقيقته بالبدرشين، بسبب خلافات أسرية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

 

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.

 

وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

البدرشين

قتل

خلافات أسرية

سلاح ابيض

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