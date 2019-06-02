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حالة الطقس اليوم الأحد 2/6/2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 2/6/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأحد ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة اعلى من مُعدلاتها بالنسبة هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجة مئوية، ويستمر الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة ، تنشط أحياناً مع ساعات العصر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

وتبقى الفرصة مُهيأة لتكاثر السُحُب وهُطول زخات محلية خفيفة من الأمطار في أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، يتحوّل إلى لطيف مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو صيفي عادي في محتلف المناطق الجبلية وجو حار نسبي في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو حار جداً في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

 

 


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