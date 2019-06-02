سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تويتر تعتذر عن تعليق حسابات فى الصين قبل ذكرى تيانانمين

الأحد، 02 يونيو 2019 01:25 م
تويتر تعتذر عن تعليق حسابات فى الصين قبل ذكرى تيانانمين تويتر
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتذرت تويتر عن تعليقها حسابات تنتقد سياسة الحكومة الصينية قبل أيام من الذكرى الثلاثين لحملة دامية على محتجين فى ميدان تيانانمين فى بكين، بعدما أثار هذا الإجراء غضبا بين المستخدمين.

وقالت تويتر فى بيان عبر حسابها المخصص لإعلان سياستها العامة أمس السبت إن "عددا من الحسابات" جرى تعليقها ضمن جهود لاستهداف حسابات تسىء استخدام منصتها.

وأضافت الشركة "بعض تلك الحسابات انخرط فى تعليقات بشأن الصين. لم تبلغ السلطات الصينية عنها بصور جماعية، بل إنه إجراء روتينى نقوم به من جانبنا".

ومضت تقول إنه فى بعض الأحيان "نقع فى أخطاء". وأضافت أن تويتر "تعترف بأى خطأ وتعمل على تصحيحه".

وجاء بيان تويتر ردا على رد الفعل الحاد من جانب المستخدمين على تعليق الحسابات. ومن بين المنتقدين السناتور الأمريكى ماركو روبيو الذى قال فى تغريدة إن تويتر تحولت إلى "رقيب (للحكومة) الصينية".

وتتزامن الذكرى السنوية لحملة ميدان تيانانمين الدامية، ضد محتجين طالبوا بالديمقراطية في 4 يونيو قبل 30 عاما، مع زيادة القيود التى تفرضها السلطات الصينية على حرية التعبير.

 

تويتر

الصين

ميدان تيانانمين

بكين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تويتر" يحظر حساب السياسى الهولندى خيرت فيلدرز المعادى للإسلام

الجمعة، 31 مايو 2019 01:33 م

مظاهرة حب لـ مى عز الدين من رواد "تويتر" بعد حلقة اليوم من "البرنسيسة بيسة"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:12 م

رواد "تويتر" يشيدون بدور سوزان نجم الدين فى "ابن أصول" مع حمادة هلال

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:00 م

بعد تداول صورها عارية.. إيجي إزيليا تلغى حساباتها على "تويتر" و "انستجرام"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:15 م

قطر يليكس: مقاطعة تويتر.. بكائيات ذباب الدوحة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة