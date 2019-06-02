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توريد 129 ألف 663 طن قمح لصوامع وشون وهناجر الغربية بنسبة 96,07%

الأحد، 02 يونيو 2019 05:00 م
توريد 129 ألف 663 طن قمح لصوامع وشون وهناجر الغربية بنسبة 96,07% محصول القمح
الغربية – عادل ضرة

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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم توريد 129 ألف و663 طن قمح بنسبة 96.07% من المستهدف منذ بداية موسم التوريد  فى 15 ابريل الماضي والذى يستمر حتي 15 يوليو القادم، وذلك من إجمالى 134 ألف و963 طن متوقع توريدهم من أجمالى مساحة القمح المنزرعة هذا العام والتى تعادل 134 ألف و963 فدان.

يذكر توريد 46 ألف و351 طن إلى البنك الزراعى و43 ألف و958 طن إلى الشركة المصرية للصوامع و39 ألف و353 طن إلى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، كما أن الطاقة الإستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة تستوعب 193340 طن، مقسمة على 3 صوامع بطاقة  85000 طن و10 شون أسمنتية بطاقة 67700 طن و8 شون ترابية بطاقة 28800 طن و4 هناجر بطاقة 11840طن.

وأشار محافظ الغربية فى بيان إلى أن اللجنة المشكلة من "عضو مديرية التموين وعضو  من الرقابة على الصادرات وعضو من الزراعة وأمين الشونة وعضو من جمعية القبانية" هى المسئولة عن إستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، حيث تبلغ قيمة توريد الأردب 655 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيه لدرجة نقاوة 23 قيراط و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط ولا يتم إستلام الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

وأكد محافظ الغربية على إستمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد من توفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1أو2 مع الإلتزام بصرف كافة المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد،وذلك فى إطار الحرص على توفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتجاوز المستهدف وتوريد أكبر كمية ممكنه من محصول القمح.                        

وإشار إلى متابعة أعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يومياً بديوان عام المحافظة لرصد أى معوقات وإزالتها على الفور.

 

 


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