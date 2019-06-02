"تموين قنا": توريد 155 ألفا و476 طن قمح للصوامع والشوّن

قنا - وائل محمد

أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أنه تم توريد 155 ألفا و476 طن قمح للصوامع، وأن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذى بدأ في 15 إبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل .



وكان اللواء عبد الحميد الهجان، قام بتشكيل لجنة تضم ممثل من " التموين ، الزراعة ، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب، حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيها لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و670 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراط و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجارى، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط .



وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم فى أسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .

