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تعرف على عقوبة صاحب مصنع زيوت ومخللات فاسدة فى أبو النمرس

الأحد، 02 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة صاحب مصنع زيوت ومخللات فاسدة فى أبو النمرس حبس - ارشيفية
كتب سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى ضبط كمية من زيت الزيتون والمخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع غير مرخص فى منطقة "أبو النمرس" بجنوب الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكشفت تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، قيام صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية "زيت زيتون- مخللات" بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بتجميع كميات كبيرة من زيت الزيتون والمخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية بدون وجه حق بقصد إعادة طرح تلك الكميات بالأسواق كسلع غذائية بالرغم من عدم صلاحيتها، مما يسبب أضرار جسيمة على صحة المواطنين ومحققاً بذلك أرباحاً غير مشروعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 - نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

 تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

 


عقوبة الغش التجاري

قانون الغش والتدليس

قانون العقوبات

ادويه مجهوله المصدر

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