تسليم 600 عقد بيع أراضى تقنين وضع يد بالوادى الجديد بقيمة 25 مليون جنيه

أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد ورئيس لجنة تقنين اراضي وضع اليد بالمحافظة والتى تم تشكيلها بالقرار رقم 15 والقرار 287 لسنة 2018 .

أكد حسين أنه تم تحصيل حوالى 14 مليون جنيه قيمة رسوم ومعاينة وفحص وخرائط لطلبات التقنين وفقا لرسوم التقنين المحددة فيما قبل وبعد عام 2006م وبموجب استلام سند وضع اليد حيث تقوم اللجنة المختصة باعمال الفحص والتى تضم عضوية استصلاح الاراضى وأملاك الدولة والزراعة والرى والإسكان والوحدات المحلية تحت إشراف سكرتير عام مساعد المحافظة .

أضاف حسين أنه جرى تقنين وضع يد لصالح 2400 طلب تقنين وتم البحث والفحص وجاري دخولها لمرحلة البت فور الانتهاء من إجراءات موافقه الجهات المختصة .

وقال حسين أنه جرى الانتهاء من فحص 4945 طلب تقنين قام 3840 منتفع منهم بسداد الرسوم وتم الانتهاء من تحرير 600 عقد بيع نهائى وابتدائى بقيمة اجمالية بلغت 25مليون جنيه .

كما أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الصرف ومياه الشرب فى قرية عزبة طليب التابعة لمركز الخارجة والتى يجرى تنفيذ مشروع القرية النموذجية بها حيث

يجرى حفر بئرين جوفيين للرى الزراعى بعزبة طليب بالمنيرة بتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه ومن المقرر الانتهاء من العمل فيهما بحلول شهر اغسطس 2019.

وقال المهندس احمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة إنه يجرى انشاء بئرين جوفيين لمياة الشرب بعزبة طليب بتكلفة 5مليون و600 ألف جنيه على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في شهر .سبتمبر 2019

أضاف حسين أنه جارى أيضا انشاء شبكة خطوط صرف صحي ومياه بعزبه طليب بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه بالقرية ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل بها فى شهر اكتوبر 2019 .