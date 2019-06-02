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تسليم 600 عقد بيع أراضى تقنين وضع يد بالوادى الجديد بقيمة 25 مليون جنيه

الأحد، 02 يونيو 2019 11:21 م
تسليم 600 عقد بيع أراضى تقنين وضع يد بالوادى الجديد بقيمة 25 مليون جنيه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد ورئيس لجنة تقنين اراضي وضع اليد بالمحافظة والتى تم تشكيلها بالقرار رقم 15 والقرار 287 لسنة 2018 .

وقال حسين  أنه جرى الانتهاء من فحص 4945 طلب تقنين  قام 3840 منتفع منهم بسداد الرسوم  وتم الانتهاء من تحرير 600 عقد بيع نهائى وابتدائى بقيمة  اجمالية بلغت 25مليون جنيه .

أضاف حسين أنه جرى تقنين وضع يد لصالح  2400 طلب تقنين وتم البحث والفحص وجاري دخولها لمرحلة البت فور الانتهاء من إجراءات موافقه الجهات المختصة .

أكد حسين أنه تم تحصيل حوالى 14 مليون جنيه قيمة رسوم ومعاينة وفحص وخرائط لطلبات التقنين وفقا لرسوم التقنين المحددة فيما قبل وبعد عام 2006م وبموجب استلام سند وضع اليد حيث تقوم اللجنة المختصة باعمال الفحص والتى تضم عضوية استصلاح الاراضى وأملاك الدولة والزراعة والرى والإسكان والوحدات المحلية تحت إشراف سكرتير عام مساعد المحافظة .

كما أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الصرف ومياه الشرب فى قرية عزبة طليب التابعة لمركز الخارجة والتى يجرى تنفيذ مشروع القرية النموذجية بها حيث
 
يجرى حفر بئرين جوفيين للرى الزراعى بعزبة طليب بالمنيرة بتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه ومن المقرر الانتهاء من العمل فيهما  بحلول شهر اغسطس 2019.
 
وقال المهندس احمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة إنه يجرى انشاء بئرين جوفيين لمياة الشرب بعزبة طليب بتكلفة  5مليون و600 ألف جنيه على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في شهر .سبتمبر 2019
 
أضاف حسين أنه جارى أيضا انشاء شبكة خطوط صرف صحي ومياه بعزبه طليب بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه بالقرية ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل بها فى شهر  اكتوبر 2019 .
 
فيما قال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إن المديرية بصدد تطبيق أحدث التقنيات الزراعية التى تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية فى تنفيذ وإدارة المشروعات الزراعية،والتى تلتزم بعدد من المحاور التقنية فائقة الجودة، حيث تقوم المديرية بنقل تلك الخبرات تباعا فى عدد من المزارع النموذجية بالمحافظة .
 
وأضاف المرسى أنه أنهى دورة تدريبية متخصصة فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، للتدريب على أحدث نظم الادارة الزراعية وتطبيق وسائل علمية دقيقة فى زراعة المحاصيل بمختلف أنواعها .
 
أكد المرسى، أن محافظة الوادى الجديد لا ينقصها أيا من الموارد أو العوامل التى تدعم نجاح تلك التجارب بامتياز حيث تتوفر الخواص القياسية فى الاراضى ومصادر المياه والعمالة المدربة والتى سيتم تدريبها على تلك الآليات النموذجية فى العمل الزراعى لكى يتم تطبيق التجربة الامريكية فى الزراعة بنجاح .
 
 
 

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