تجديد حبس متهمين لمشاركتهما جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، فى واقعة اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة من خلالها.

ووجهت النيابة للمتهمين: أحمد عباس، وخالد محمد، فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى غرضه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.