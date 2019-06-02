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تجديد حبس قاتلة زوجها بشبين القناطر 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد، 02 يونيو 2019 03:58 م
تجديد حبس قاتلة زوجها بشبين القناطر 15 يوما على ذمة التحقيقات جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية، تجديد حبس ربه منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها بقتل زوجها وإلقاء جثته بالشارع بالقرب من مسكنه.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، من عمليات النجدة بوجود جثة شخص ملقاه على جانب الطريق بمنطقة الطبالين، بندر شبين، دائرة مركز شبين القناطر .

 

على الفور اخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية.

 

بالانتقال والفحص بمعرفه الرائد محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تبين أن الجثة للمدعو "محمد. س . ع " 30سنة، نجار ومقيم الطبالين، بندر شبين، دائرة المركز، مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه، مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

 ومن خلال الفحص والتحرى ومعاينة منزل المجنى عليه، تبين وجود أثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة الأهلية ظهرت على زوجة المجنى عليه المدعوة "آية .ش . ا " سن 23 ربة منزل وأصل إقامتها أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة ومقيمة حاليًا طرف زوجها بذات العنوان علامات الارتباك والريبة، وبتضييق الخناق عليها وتطوير مناقشتها، أقرت بارتكاب الواقعة، حيث قررت زواجها من المجنى عليه منذ فترة قصيرة قرابة الشهرين على غير رغبتها ورغمًا عن رفضها الزواج منه، وفجر اليوم حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه .

 

وعقب خلوده إلى النوم قامت بإحضار سلاح أبيض "سكين مطبخ "وأجهزت عليه بها بعدة طعنات بمنطقة الصدر والبطن حتى وافته المنية وعقب ذلك قامت بالاتصال هاتفيًا بنجله خالتها لاستدعائها والتى حضرت وقاما كلاهما بحمله وإلقائه على جانب طريق ترابى بالقرب من المنزل، وعاودا وقاما بوضع بطانية على المرتبة الخاصة بغرفة النوم لإخفاء أثار الدماء، ثم قاما بالتخلص من السلاح المستخدم "السكين "والحافظة الشخصية للمجنى عليه بإلقائهما بجوار إحدى الترع المجاورة .

 

تمكن النقباء أيمن سليمان ومحمود غزالى وأحمد الشامى معاونى مباحث المركز من ضبط نجلة خالة المتهمة المدعوة "صباح . م . خ " 16سنة، طالبة ومقيمة أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، وبمواجهتها أقرت باشتراكها فى ارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشادها ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وكذا حافظة نقود المجنى عليه وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته وهاتفه الخلوى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4591 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2019م.


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شبين القناطر

مباحث القليوبية

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