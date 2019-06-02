تجديد حبس المتهم بانتحال صفة ضابط بالسلام 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم بانتحال صفة ضابط، وبحوزته 3 قطع سلاح بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لسم شرطة أول السلام، حال تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم فى إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وتم استيقاف قائدها الذى ادعى أنه ضابط شرطة وقدم كارنيه تحت ذات الزعم، وبفحص المذكور تبين أنه ( موظف بإحدى شركات الطيران - وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على المضبوطات بندقية صوت عيار 9مم ، ( 2 ) طبنجة صوت عيار 9مم،و جهاز لاسلكى ( خاص بشركة الطيران محل عمله )، لوحة معدنية خاصة بالسيارة المضبوطة بحوزته ( ملك زوجته ) و ( 2 ) كارنيه.

بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.