تبدأ من 50 جنيها.. اعرف أسعار بسكويت وكحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك،

"اليوم السابع" ينشر فى النقاط التالية أسعار الكعك والبسكويت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة .