بالأسماء.. البابا تواضروس يرشح 4 أساقفة جدد للسيامة والتعيين الأحد المقبل

سارة علام

أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لآباء المجمع المقدس رسالة بالأساقفة الجدد الذين يتم تجليسهم وتعيينهم الأحد المقبل.

وحصلت "اليوم السابع" على نص الخطاب وقال البابا:

يتفضل صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثاني بتجليس وسيامة الآباء الأساقفة الجدد حسب الكشف التالي وذلك يومى السبت والأحد 8 و9 يونيو 2019 بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

أولا: تجليس نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لايبارشية جنوب أفريقيا.

ثانيا: سيامة كل من :

1- بولس البراموسى أسقفا لإيبارشية شرق كندا

2- ايلاريون البراموسي اسقفا لإيبارشية البحر الأحمر

3- ميخائيل المحرقي اسقفا لإيبارشية منفلوط

4- الأخميمي أسقفا ورئيسا لدير العذراء باخميم

وقداسة البابا ينتظر ملاحظاتكم حتي مساء الثلاثاء القادم

نهنئ قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس والاباء الجدد ليحل الروح القدس بنعمه علي الكنيسة ويقودها بالحب والحكمة.