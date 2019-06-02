انطلاق 4 رحلات جوية لنقل 1000 معتمر فلسطينى إلى الأراضى المقدسة غدا

تنطلق من مطار القاهرة الدولى، غدا الاثنين، 4 رحلات جوية إلى المملكة العربية السعودية، لنقل 1000 معتمر فلسطينى لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى.

وحرصت السلطات بمطار القاهرة على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البرى، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

وكانت السلطات المصرية قد وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطينى من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة لدولى.