سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انشاء صوامع للغلال بالكسارة مركز الحسينية الشرقية بتكلفة 250 مليون جنيه

الأحد، 02 يونيو 2019 03:12 م
انشاء صوامع للغلال بالكسارة مركز الحسينية الشرقية بتكلفة 250 مليون جنيه إنشاء صوامع
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير أعمال إنشاء صوامع للغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدان بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن بتكلفة حوالى 250 مليون جنيهاً.

وأكد محافظ الشرقية فى بيان على الجهات المنفذة للمشروع بتقديم التسهيلات وكافة سبل التعاون لتذليل العقبات التي تقف حائلاً من استكمال المشروع وفقاً للجدول الزمنى المحدد لإنهاءه.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تضم 6 صوامع بطاقة تخزينية 252 ألف طن بالإضافة إلى تلك الصومعة ليصبح إجمالى عدد الصوامع بالمحافظة 7 صوامع وبطاقة تخزينية 342 ألف طن مما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الإستراتيجي وللقضاء على الشون الترابية وسوء تخزين القمح وتقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة لتعرضها للتلف بسبب العوامل الجوية حفاظاً على تلك السلعة الإستراتيجية مؤكدآ تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لإستكماله ودخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لإنهائه  ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

ومن جانبه أوضح على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية إنه جاري أعمال حفر 5 انفاق فرعية لـ 11 خلية بالإضافه إلى إنشاء برج الروافع المسلحة بنسبة تنفيذ 5 %، لافتا انه كان تم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى شهر مارس الماضى 2019 ومن المقرر الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل 2020م لخدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة .

في سياق متصل، أكد محافظ الشرقية، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 617 ألف و 790 طن و896 كيلو قمح منذ إنطلاق موسم حصاد، و أنه تم الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد 12 نقطة تجميع بالإضافة إلي 4 نقط تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي.

 


الشرقية

صوامع القمح بالشرقية

الحسينية

صوامع وشون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة