انشاء صوامع للغلال بالكسارة مركز الحسينية الشرقية بتكلفة 250 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير أعمال إنشاء صوامع للغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدان بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن بتكلفة حوالى 250 مليون جنيهاً.

وأكد محافظ الشرقية فى بيان على الجهات المنفذة للمشروع بتقديم التسهيلات وكافة سبل التعاون لتذليل العقبات التي تقف حائلاً من استكمال المشروع وفقاً للجدول الزمنى المحدد لإنهاءه.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تضم 6 صوامع بطاقة تخزينية 252 ألف طن بالإضافة إلى تلك الصومعة ليصبح إجمالى عدد الصوامع بالمحافظة 7 صوامع وبطاقة تخزينية 342 ألف طن مما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الإستراتيجي وللقضاء على الشون الترابية وسوء تخزين القمح وتقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة لتعرضها للتلف بسبب العوامل الجوية حفاظاً على تلك السلعة الإستراتيجية مؤكدآ تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لإستكماله ودخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لإنهائه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

ومن جانبه أوضح على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية إنه جاري أعمال حفر 5 انفاق فرعية لـ 11 خلية بالإضافه إلى إنشاء برج الروافع المسلحة بنسبة تنفيذ 5 %، لافتا انه كان تم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى شهر مارس الماضى 2019 ومن المقرر الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل 2020م لخدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة .

في سياق متصل، أكد محافظ الشرقية، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 617 ألف و 790 طن و896 كيلو قمح منذ إنطلاق موسم حصاد، و أنه تم الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم و تحديد 12 نقطة تجميع بالإضافة إلي 4 نقط تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي.