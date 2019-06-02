اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم.

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الرئيس السيسى فى الاحتفال بـ "ليلة القدر": الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين.. هدفنا الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء.. وخطاباتى على مدار خمس سنوات لم تتضمن أى إساءة أو لفظ خادش.. "لما ببنى كنيسة بقدم الدين اللى عارفه وفاهمه".. هدفنا الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء.. وخطاباتى على مدار خمس سنوات لم تتضمن أى إساءة أو لفظ خادش.. يجب أن نراقب أنفسنا لندرك عواقب أفعالنا تجاه انطباعات الغيرعن الإسلام.. والمسلمون هم من يقدمون دينهم للعالم

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