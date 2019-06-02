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اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

الأحد، 02 يونيو 2019 07:58 م
اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

الرئيس السيسى فى الاحتفال بـ "ليلة القدر": الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين.. هدفنا الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء.. وخطاباتى على مدار خمس سنوات لم تتضمن أى إساءة أو لفظ خادش.. "لما ببنى كنيسة بقدم الدين اللى عارفه وفاهمه".. هدفنا الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء.. وخطاباتى على مدار خمس سنوات لم تتضمن أى إساءة أو لفظ خادش.. يجب أن نراقب أنفسنا لندرك عواقب أفعالنا تجاه انطباعات الغيرعن الإسلام.. والمسلمون هم من يقدمون دينهم للعالم

 

الحكومة ترد على الشائعات بالحقائق: "الوزراء" يؤكد: لا عجز فى "الأنسولين" بالمستشفيات.. ولا تعديلات بنظام الدراسة فى الصف الثانى الثانوى

 

مصر تدخل "جينيس" للمرة الثانية فى أقل من شهر بأطول مائدة فى العالم.. العاصمة الإدارية نظمت مائدة إفطار بطول 3 كيلومترات ومشاركة 7 آلاف مواطن

 

الكرة الذهبية تنتظر الفرعون.. صحافة العالم تحتفل بعودة الريدز للبطولات وتخطى صلاح لذكرياته المؤلمة

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


السيسي

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محمد صلاح

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