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المصريون أوائل الثانوية العامة بالكويت: نهدى تفوقنا للرئيس السيسى

الأحد، 02 يونيو 2019 07:34 ص
المصريون أوائل الثانوية العامة بالكويت: نهدى تفوقنا للرئيس السيسى طلبة ثانوية - ارشيفية
أ ش أ

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أهدى الطلبة المصريون الذين تصدروا قائمة أوائل الثانوية العامة فى الكويت للعام الدراسى 2018 – 2019، نتائجهم المشرفة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن فرحتهم بنجاحهم فى تشريف الدولة المصرية خارج الوطن.

وقالت نجلاء محسن مصطفى الحاصلة على المركز الثانى بشعبة الأدبى بمجموع 99.52%، فى تصريحات صحفية، إنها كانت تحرص على استذكار دروسها أولا بأول، مع تقسيم الوقت ما بين الدراسة، الرياضة، والتنزه، مشيرة إلى أنها تحلم بدخول كلية الفنون الجميلة فى مصر، أو كلية التربية الإنجليزية أو العلوم السياسية فى جامعة الكويت.

بدوره، قال الحسن طارق حسن أبوهشيمة الحاصل على المركز الرابع (أدبي) بمجموع 98.98%، إنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة فى الكويت، إلا أنه كان يحرص على مراجعة دروسه بشكل يومي، حتى لا تتراكم عليه المواد، مشيرا إلى أنه يرغب فى الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل فى مجال الصحافة، التى يعشقها منذ نعومة أظافره.

من جهتها، قالت رنا إيهاب محمد يسرى السيد، الحاصلة على المركز الثامن (أدبي) بمجموع 98.84%، إنها فى بداية العام الدراسي، كانت تذاكر يوميا من 4 إلى 5 ساعات، ارتفعت إلى نحو 10 ساعات خلال أيام الامتحانات، مشيرة إلى أن تفوقها جاء أولا بتوفيق من الله عز وجل، ثم مساندة ودعم والدها ووالدتها لها، معربة عن أملها فى الالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية والعمل بالسلك الدبلوماسي.

بدوره، قال مصطفى إبراهيم على عبدالله، الحاصل على المركز الثانى (علمي)، بمجموع 99.99%، إن مراجعاته لم تكن مرتبطة بعدد معين من الساعات، لكنها كانت مرتبطة بكم معين من المواد؛ حيث كان يحرص على الانتهاء من مراجعة دروسه يوميا بمجرد تحصيلها فى المدرسة، أى كان وقت مراجعتها، فالعبرة بالإنجاز والتحصيل وليس بعدد الساعات، مشيرا إلى أنه يحلم بدخول كلية الطب جامعة المنصورة، حتى يتمكن من المساهمة فى تخفيف آلام المرضى.

وقالت آية أحمد رمزى محمود صحصاح، الحاصلة على المركز الثالث (علمي) بمجموع 99.98%، إنها كانت دائما حريصة على أن تكون مسئولة فى تصرفاتها، لترد الجميل إلى والدها ووالدتها اللذين دعماها بشكل كبير، مشيرة إلى أنه رغم أن والدها طبيب، إلا أنها ترغب فى الالتحاق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لأنها تعشق مجال الهندسة.

 


من جانبها، قالت يمنى حامد سعد، الحاصلة على المركز الرابع (علمي) بمجموع 99.97%، إنه فى بداية العام الدراسي، كانت تذاكر يوميا نحو ساعتين، ارتفعت فى منتصف العام الدراسى إلى 4 ساعات، ثم إلى 6 ساعات خلال أيام الامتحانات، مؤكدة أهمية مراجعة الدروس أولا بأول، فهى سر التفوق، بينما أعربت عن أملها فى دخول كلية طب عين شمس، لتعمل طبيبة جهاز هضمي.

 


كان وزير التربية والتعليم العالى الكويتى الدكتور حامد العازمي، قد أعلن الليلة الماضية، قائمة أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسى 2018 - 2019، من بينهم أكثر من 17 طالبا وطالبة مصرية.


السيسى

الكويت

أوائل الثانوية العامة

مصر

أخبار الكويت

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