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المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقهوجى بتهمة تجارة الهيروين فى المرج

الأحد، 02 يونيو 2019 02:21 م
المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقهوجى بتهمة تجارة الهيروين فى المرج مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة  قهوجي بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين في المرج.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم "حامد.ا ، قهوجي تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.
 
 
وترجع الواقعة بتلقى قسم المرج بلاغاً، يفيد بقيام المتهم  بحيازة المواد المخدرة، وبتقنين التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم.

السجن المشدد

حبس قهوجى

تجارة الهيروين

قسم المرج

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