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المشدد 3 سنوات لـ 16 من الإخوان بعد اتهامهم فى قضية "المكتب الإدارى" بسوهاج

الأحد، 02 يونيو 2019 03:55 م
المشدد 3 سنوات لـ 16 من الإخوان بعد اتهامهم فى قضية "المكتب الإدارى" بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة 16 من عناصر الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات، فيما برأت 3 أخرين بعد إتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ "المكتب الإدارى"  .
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
ترجع أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.
 
 

محافظه سوهاج

جنايات سوهاج

المكتب الادارى

الجماعه الارهابيه

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